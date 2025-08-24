岩田剛典が主演を務め、蒔田彩珠が共演するドラマ『DOCTOR PRICE』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第7話が、今夜8月24日に放送。鳴木（岩田剛典）の父を自殺へと追い込んだ医療過誤の真相、そして黒幕の正体が明らかとなり、物語はついに新章“復讐編に突入。また、主題歌・Omoinotake「フェイクショー」とコラボした“ドラマ特別PV”が、本日6時よりTVer・YouTube・SNSにて同時公開された。【写真】『DOCTOR