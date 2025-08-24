◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節横浜ＦＭ０―０町田（２３日・日産ス）Ｊ１は８試合が行われ、横浜ＦＭはホームで町田と０―０で引き分け、１７位に浮上して４月９日以来１３６日ぶりのＪ２降格圏脱出となった。町田は連勝が８で止まり、暫定２位に。鹿島がアウェーで新潟に２―１と競り勝ち、暫定首位に浮上した。湘南はアウェーで岡山に０―１と敗れ、１１試合未勝利（４分け７敗）で降格圏の１８位に転落した。またＧ大阪はホ