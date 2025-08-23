花にまつわる様々なプロジェクトを手掛ける「エデンワークス（edenworks）」を主宰するフラワークリエイター篠崎恵美が、原宿・表参道のギャラリースペース「StandBy」でインスタレーション「Root」を開催する。会期は8月26日から9月7日まで。入場料は無料。 【画像をもっと見る】 インスタレーションでは「植物」をテーマに、会場の外壁と内部空間に紙を使用した花のアートワークを展示。展示のタイトル「Root」には、「もの