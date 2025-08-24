◆２０２５ワールドオールスタージョッキーズ第１、２戦（８月２３日・札幌競馬場）ＪＲＡと海外のトップ騎手が腕を競う「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ」（ＷＡＳＪ）が２３日、札幌競馬場で行われ、世界選抜代表で初来日のトール・ハマーハンセン騎手（２５）＝ドイツ、デンマーク国籍＝が、第１戦４着、第２戦１着とし、合計４２ポイントで首位に立った。２位は第１戦で勝利した坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作