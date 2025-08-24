°¦ÃÎ¸©¤¢¤Þ»Ô¤Ç8·î23ÆüÌë¡¢¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¶âÉÊ¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¡¢¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢¤¢¤Þ»Ô²¼³þÄÅ¤Î½»Âð¤Î¸¼´Ø¤ËÃË¤¬¿¯Æþ¤·¶âÉÊ¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿½»¿Í¤ÎÃËÀ­(32)¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢ÃËÀ­¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï