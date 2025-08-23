Stellantisジャパン株式会社は、シトロエン「C4 MAX HYBRID」をベースにした特別仕様車「C4 MAX HYBRID Edition Lumière」を2025年8月21日より発売した。 同モデルは、フランス語で「光」を意味する“Lumière”の名の通り、サンルーフを採用し車内に陽光を取り込む開放感を演出。さらにブラックルーフとブラックホイールを組み合わせ、精悍でスポーティな印象を強調した。専用色「グリ