［J１第27節］横浜FM ０−０ 町田／８月23日／日産スタジアム早速トリコロールデビューを飾った。横浜F・マリノスは８月23日、J１第27節でFC町田ゼルビアと対戦し、０−０で引き分けた。３日前の20日に、ジュビロ磐田からの完全移籍加入が発表されたジョルディ・クルークスは、４−２−１−３の右ウイングで先発。果敢にドリブルで仕掛けてクロスを上げたり、前半終了間際の左CKではキッカーを務め、精度の高いボールを供給