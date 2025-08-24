Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Ë¤¢¤ë»¨µï¥Ó¥ë¤Î°û¿©Å¹¤Ç8·î23ÆüÌë¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½¾¶È°÷1¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢Ê¸µþ¶èÀéÂÌÌÚ¤Î»¨µï¥Ó¥ë1³¬¤Î°û¿©Å¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´Íý¾ì¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¾¶È°÷¤Î½÷À­¡Ê40Âå¡Ë¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤Æ¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£