Âçºå¤òË¬Ìä¤·¤¿½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï8·î23Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë´Û¡×¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯6·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï23Æü¸á¸å¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë´Û¤òË¬¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ±Â²°áÁõ¡Ö¥Ñ¥é¥ó¥´¥ì¡×¤ÈÆüËÜ¤Î±©°á¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Å¸¼¨¤ÎÁ°¤Ç±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ2023Ç¯¤Ë¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿¥Ú¥ë¡¼¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤âÂ­¤ò±¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Î»É¿È¤Îµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ú¥ë¡¼ÎÁÍý¤Î¼Â±é¤ò¸«¤Ê¤¬