近年は、鉄道にAIを導入し、業務効率化を図る動きがある。鉄道現場で蓄積された膨大なデータ（ビッグデータ）をAIで処理し、有用な情報を抽出・活用して、鉄道が抱える課題を解決しようとしているのだ。本年7月17日、大阪でその動きを示唆するパネルディスカッションが行われた。そこでは、ゲストスピーカーであるJR西日本の役員と、主催者である日立製作所（以下、日立）の社員2人が登壇し、鉄道におけるメンテナンスの効率化が話