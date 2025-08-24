◆イースタン・リーグ日本ハム３―１１巨人（２３日・鎌ケ谷）巨人の石塚裕惺内野手（１９）が２３日、２安打をマーク。左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷による離脱から２軍戦に復帰して４戦中３戦でマルチ安打とした。イースタン・日本ハム戦に「１番・遊撃」で先発出場。３回１死で中前安打、７回１死一、二塁で左前適時打。直近４試合で１４打数６安打、打率は４割２分９厘と好調だ。だが、６回２死一、二塁で挟殺プ