あなたにとって、酒とは？人工知能（AI）に尋ねると、こう返してきた。「エタノールを含む飲料の総称。日本ではアルコール分1度以上と定義されています」。酒類行政をつかさどる国税庁に確認すると、見事に正解だった。長崎県佐世保市相浦町に店を構えて96年。「むらなか酒店」の3代目、古川さえみ社長（66）の答えはこうだ。「ご縁をつなぐ、縁起物でしょうか」その心は？記者の質問に飾らない丁寧な言葉で教えてくれる