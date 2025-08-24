1990Ç¯11·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿±ÀÀç¡¦Éá¸­³Ù¤ÎÊ®²ÐºÒ³²¤ÎÂÐ±þ¤ËËÛÁö¤·¤¿¸µÄ¹ºê¸©Åç¸¶»ÔÄ¹¤Î¾â¥±¹¾´É°ì¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢94ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£Ê®²Ð½ªÂ©¤ò´ê¤Ã¤Æ¿­¤Ð¤·Â³¤±¤¿¤Ò¤²¤ÈËÉºÒÉþ»Ñ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤²¤Î»ÔÄ¹¡×¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¡¢ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤«¤éÅé¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Åç¸¶»ÔÌçÆâÄ®¤Î°æ¾å´Ð¼¤¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ï¡¢»ÔºÒ³²Éü¶½²Ý¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î½éÂå²ÝÄ¹¤È¤·¤Æ¾â¥±¹¾¤µ¤ó¤Î¶ìÇº¤ò¿È¶á¤ÇÃÎ¤ë°ì¿Í¤À¡£43¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿91Ç¯6·î3Æü¤ÎÂç²ÐºÕÎ®¤«¤é4Æü¸å¡¢