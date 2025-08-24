佐賀市は、同市日の出1丁目の市文化会館の命名権者（ネーミングライツ・パートナー）を募集している。契約期間は2年で、命名権料は年間500万円以上。選ばれれば施設に企業、商品名などを愛称として命名できる。応募期間は29日まで。市行政マネジメント課によると、市がネーミングライツを導入するのは初めて。応募対象は事業者や各種団体で、個人の応募は受け付けない。愛称には「文化会館」や「ホール」など、音楽会やコンサ