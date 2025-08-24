東京女子プロレスの上福ゆき（３２）と上原わかな（２９）のタッグ「ＯｂｅｒＥａｔｓ（オーバーイーツ）」が２３日、プリンセスタッグ王者組「享楽共鳴」の中島翔子（３４）＆ハイパーミサヲに?図々しさ２００％?で挑戦を表明した。この日の後楽園大会では、８人タッグマッチ（アジャコング＆上福＆上原＆芦田美歩 vs 中島＆ミサヲ＆鳥喰かや＆ＨＩＭＡＷＡＲＩ）で激突した両軍。上福が中島にブレーンバスターを見舞えば、