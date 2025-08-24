◇プロ野球セ・リーグ 巨人 4-1 DeNA(23日、東京ドーム)この日先発し、6回途中を無失点に抑え、約3か月ぶりの勝利を手にした井上温大投手が、周囲のサポートに対し感謝を述べました。前回の勝利は5月21日の阪神戦と、ここまで苦しい時期が続いていた井上投手は「勝つってすごく難しいなと感じて、やっぱり勝つことはうれしいなと思いました」と心境を語りました。その苦しい時期には多くの人に支えられたと言い「一週間、内海（哲