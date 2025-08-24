第１０７回全国高校野球選手権大会第１５日（２３日）の決勝戦は沖縄尚学が日大三（西東京）を３―１で下し、悲願の初優勝を飾った。沖縄県勢が夏大会を制したのは１５年ぶりとなったが、この快挙の陰には、比嘉監督のとある?特殊能力?があった。沖縄の高校球児を悩ませるのが同地特有の天候だ。島を囲む暖かな海の影響で雨雲が発生しやすく、天気は急変しやすい。沖縄尚学では選手と監督が前日に翌日の練習メニューを相談して