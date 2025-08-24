ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Îµï¼ò²°¤Ç6»þ´Ö¤Û¤ÉÂÚºß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°û¿©Âå¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï8·î24Æü¡¢°ËÆ¦»Ô¤ÎÃË¡Ê51¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÌµÁ¬°û¿©¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ¦»ÔÅÚÈî¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï8·î23Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¤«¤é¡¢24Æü¸áÁ°0»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢¾ÂÄÅ»Ô¹âÅçÄ®¤Îµï¼ò²°¤Ç°û¿©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âå¶â¡¦Ìó5300±ß¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ÃË¤Ï1¿Í¤ÇÆþÅ¹¤·¡¢°û¤ßÊª¤ä¿©¤ÙÊª¤òÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿