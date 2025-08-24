“メイショウ”の冠名で競馬ファンに親しまれている馬主の松本好雄氏（８７）が２３日、個人馬主として初となる所有馬によるＪＲＡ通算２０００勝を達成した。メモリアルＶを決めたのは、中京３Ｒで高杉が騎乗したメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田）。先々週に３勝を挙げて通算１９９９勝とリーチをかけたものの、先週は未勝利で記録達成は持ち越しに。２週ぶりの勝利で、待ちに待った大台到達となった。日本競馬に“メ