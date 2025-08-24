「ＢＳＮ賞」（２３日、新潟）１番人気のジャスパーロブスト（騸４歳、栗東・森秀）が逃げ切って、オープン昇級後初勝利を挙げた。前半５Ｆ通過が６１秒５の絶妙なペースに持ち込むと、最後は追い上げてきた２着馬を半馬身差で退けた。丸山は「スタートが決まった。ペースを落としてもこの馬の良さが生きないので、あの形になった。調整が難しい馬なので、厩舎がうまく持ってきてくれた」と仕上げてくれたスタッフに感