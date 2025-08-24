◇男子プロゴルフツアーＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント第３日（２３日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）２４位から出たツアー２勝の幡地隆寛（３２）＝フリー＝が１０バーディー、ボギーなしでツアー自己ベストスコアの６２をマークし、通算１８アンダーで今季初の首位に浮上した。スタート前にトイレの個室で、元世界ランク１位で海外メジャー５勝のブルックス・ケプカ（米国）のスイング動画をチ