騎手時代から松本好雄オーナーと親交のあるスポーツ報知評論家の小島太さんが、個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝達成を祝福した。松本好雄オーナーは、私がこの世界に入った時からずっとお世話になっている方だ。オーナーが馬主資格を取得して、最初に馬を預けた高橋直調教師は私の兄弟子にあたる人だった。私が関西に遠征した際、いつも乗る馬を用意してくれていて、松本オーナーも「あぁ、太君ね」とＯＫを出し