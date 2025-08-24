ナ・リーグ東地区首位のフィリーズは２３日（日本時間２４日）、ザック・ウィーラー投手（３４）が「胸郭出口症候群」と診断されて、近日中に手術を受け、今季の残りの試合を欠場することを発表した。ウィーラーは１５日（同１６日）の敵地・ナショナルズ戦で５回９７球を投げたのを最後に負傷者リスト（ＩＬ）入り。１８日（同１９日）には、右腕の血栓除去手術を受けたことが発表されていた。１３年にメッツでメジャーデビ