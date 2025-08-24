◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディース第２日（２３日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）８位で出た佐藤心結（みゆ、２２）＝ニトリ＝は６バーディー、４ボギーの７０で回り、通算６アンダーで首位と３打差の６位に浮上した。神奈川・小田原市出身で、今大会と同じ箱根町が舞台の正月の風物詩・箱根駅伝を家族で現地観戦する大ファン。「地元」と誇る箱根の地で、キャディーの兄・俊貴（しゅんき）さん（２