松本好雄オーナー（８７）は２３日の中京３Ｒに所有するメイショウハッケイ（高杉）を出走させ１着となり、個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝を達成した。１９７４年に馬主資格を取得。７５年２月９日の初出走から２万７６２９戦目の到達だった。前人未到の偉業を成し遂げた。この日、松本好雄オーナーは所有馬を４頭出走させていた中京競馬場には臨場せず自宅で観戦。「生産牧場、育成牧場、調教師、厩舎スタッフ、