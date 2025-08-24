◆米大リーグヤンキース１―１２レッドソックス（２３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）レッドソックスが２３日（日本時間２４日）、同地区のライバル・ヤンキースに敵地で１２―１で快勝した。３回にストーリーの適時二塁打で２点を先制すると、４回にはアンソニー、ブレグマンと２つの犠飛で２点を追加。４点リードの４回裏には先発左腕のクロシェットがスタントンにソロを浴びるが、５回にストーリ