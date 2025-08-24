タレントで女優の横田真子（１８）がカワイイ最新ショットを披露した。２４日にインスタグラムを更新し「はじめての深大寺！」と投稿。東京・調布市にある深大寺を訪れたと報告。「お蕎麦（そば）とかき氷食べて、夏感じられて嬉しかったです。友達がたくさん写真撮ってくれました」と楽しそうに写真をアップした。自然体な笑顔にフォロワーはくぎ付け。「かわいい〜」「癒されます」などの声が寄せられた。真子の母は１９