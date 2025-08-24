◇セ・リーグソフトバンク3―8日本ハム（2025年8月23日エスコンF）ソフトバンクのエース・有原が連係ミスから崩れ、6回9安打6失点で7敗目を喫した。2回無死一、二塁、田宮のバントを自ら処理、捕手の指示は一塁だったが、自己判断で三塁へ投げた。ただ、三塁側へのバントだったためにダウンズは前に出ており、ベースには誰もいなかった。「大事な試合で先制点を与えてしまい、ビッグイニングをつくってしまった。2点を返