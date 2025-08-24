千葉県内のJR線、一部の鉄道、路線バス、フェリーが乗り放題になる「サンキュー・ちばフリーパス」「サンキュー・ちばフリー乗車券」（・はハートマーク）が今年度も発売されます。秋版は2025年9月1日、早春版は2026年の1月4日から発売。連続する2日間有効で、房総半島の鉄道旅や港町のグルメめぐり、フェリーでの小旅行など、千葉の魅力を満喫できます。鉄道・バス・フェリーのフリーエリア対象路線は？「サンキュー・ちばフリー