◇セ・リーグ日本ハム8―3ソフトバンク（2025年8月23日エスコンF）日本ハムのドラフト1位・柴田獅子投手（19）が、23日のソフトバンク戦でプロ初ホールドを記録した。5―2の6回から2番手で初の救援登板し、自己最速タイの154キロの直球を軸に2回2/3を4安打1失点。大事な天王山第2ラウンドで起用され、期待に応える好投で8―3勝利に貢献。首位に1・5ゲーム差に迫った。同戦6カードぶりの勝ち越しを決め、貯金は最多の25とし