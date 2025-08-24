「新馬戦」（２３日、中京）７番人気の伏兵シュガービスケッツ（牝２歳、父マインドユアビスケッツ、母コマンドゥールキイ、栗東・東田）が圧巻Ｖを飾った。ハナを切るとリズム良くレースを進め、抜群の手応えで直線へ。脚色は最後まで衰えることなく、後続を７馬身突き放した。松若は「ゲートも道中も良く、しまいも余力がありました。優秀な競馬でしたね」と笑顔。東田師は「気の強いところがあるのでテンションを上げ過ぎ