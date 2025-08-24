◇セ・リーグ日本ハム8―3ソフトバンク（2025年8月23日エスコンF）日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）は23日、ソフトバンクとの首位決戦第2ラウンドで2回に決勝となる左越えの先制26号ソロを放つと、7回にもバックスクリーンへ27号ソロを叩き込んだ。今季2度目の1試合2発で、宿敵に2連勝し、2位のチームも1・5ゲーム差と肉薄。24日の第3ラウンドはエース・伊藤大海投手（27）が3連勝を目指してモイネロとの投げ合