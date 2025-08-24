FC町田ゼルビアは８月23日、J１第27節で横浜Ｆ・マリノスと敵地で対戦。０−０ドローに終わった。チャンスを作りながらも、最後まで１点が遠かった。３バックの中央で先発したDF菊池流帆は、セットプレーなどから得点を取り切れなかった点に悔しさを露わにした。「やっぱり、こういう厳しい試合で点を取ってこそ、自分の存在意義があると思う。そこで点を取れないのは、出ている意味がないぐらいのレベルです」ただ、守備で