列島各地でクマによる被害が相次いでいる。8月には北海道・知床半島の羅臼岳登山道で、20代の男性がクマに襲われ死亡する痛ましい事件も発生した。クマに突然遭遇した時、どうすればいいのか。猟師歴50年のベテランに、クマが人を襲う時の「意外な初動」と「生死を分ける行動」について教えてもらった。（フリーライター伊藤博之）ヒグマとの距離はわずか3メートル「ああ、やられる」と思ったその時北海道紋別郡西興部村の山中