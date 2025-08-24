先のE-１選手権で衝撃の５ゴール、大会MVPと得点王をダブル受賞したジャーメイン良（サンフレッチェ広島）が、その国際大会後のリーグ５試合でまさかの無得点に終わっている。７月20日のアルビレックス新潟戦、８月10日の清水エスパルス戦、８月16日のガンバ大阪戦、８月20日のヴィッセル神戸戦に先発出場しながら、そして８月23日の東京ヴェルディ戦（結果は３−０）に途中出場しながらもノーゴールだった。ただ、調子が悪