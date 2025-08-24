¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè27ÀáGÂçºå3¡½2²£ÉÍFC¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡ËGÂçºå¤Ï²£ÉÍFCÀï¤Ç10Æü¤Ë¸íÓë¡Ê¤´¤¨¤ó¡ËÀ­ÇÙ±ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¾ì³°¹­¾ì¤Ë¸¥²ÖÂæ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÏÌó400ËÜ¤Î¸¥²Ö¤òÍÑ°Õ¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²Ö¤ò»ý»²¤·¤Æ»²Îó¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£³øËÜ¤µ¤ó¤Ï91Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°»²Æþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾²¼ÅÅ´ï¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£93Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°³«Ëë¤Ç½éÂåGÂçºå´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢94Ç¯¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£¸½Ìò°úÂà