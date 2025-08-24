巨人４―１ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２３日）――巨人が２カード連続の勝ち越しを決めた。岡本が五回に先制ソロを放ち、七回にも２打席連続のソロ。井上が約３か月ぶりの白星。ＤｅＮＡは石田裕を援護できず。◇その豪快な打撃に、巨人ベンチは岡本の話題で持ちきりだったそうだ。「やっぱり、すごい」。復帰後初本塁打となる決勝ソロを放った前夜に続き、この試合では２打席連続アーチ。外寄りの変化球に崩されることなくスタン