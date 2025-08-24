【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』。 8月23日の放送では、ネットカフェ業界でダントツトップの「快活CLUB」を深掘りした。 ■ネカフェのイメージをがらりと変えた「快活CLUB」の魅力とは？ スマホやインターネットが普及し、衰退気味のネットカフェ業界。20年足らずで業界内では店舗数が4分の1にまで減