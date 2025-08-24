【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Omoinotakeが歌う主題歌「フェイクショー」とコラボした“ドラマ特別PV”も公開！ 8月24日放送の読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』第7話のあらすじと新場面写真が公開された。 前回の放送では、銅坂麻衣（菊池日菜子）の手術で、倉持（坪倉由幸）にオペ続行を指示し、その後、医療過誤の隠ぺいも画策した真の黒幕が、網野（ユースケ・サンタマリア）で