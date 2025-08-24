「新馬戦」（２３日、新潟）５番人気のローザレイア（牝２歳、父レイデオロ、母カラレイア、栗東・西園翔）がデビューＶを飾った。五分のスタートから難なく２番手を確保すると、手応え十分に４角をパス。直線半ばで先頭に立ち、後続の追い上げを振り切った。三浦は「小柄だけど跳びが大きくて、素直な馬。最後までしっかり脚を使ってくれたし、まだまだこれから良くなりそう」と将来性を高く評価。西園翔師は「調教の動きか