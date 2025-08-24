「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）」が２３日、札幌競馬場で開幕した。第１戦を９番人気テラステラで４着とし、第２戦を同じく９番人気のパトリックハンサムで制した初来日のトール・ハマーハンセン騎手（２５）＝ドイツ＝が４２ポイント獲得で首位に立った。２位は３１ポイントの坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作、３位にはフランシスコ・ゴンサルベス騎手（３５）＝アルゼンチン＝が２８ポイントで続い