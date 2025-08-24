自分の家族や親戚の経歴が輝かしいと、誇らしい気持ちになる一方、かえってプレッシャーを感じてしまうこともあるようだ。お悩み解決掲示板に7月下旬、「父は立命館、母は東大、姉は京大 を卒業しているのですが、私は、違います」という、痛切な書き出しのスレッドが立ち注目を集めた。スレ主は現在、看護専門学校の2年生。高校までの成績は悪くなかったものの、「人を大切にする」という自分の身上から看護師を目指したという。