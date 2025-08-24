今日24日は九州から東北で、最高気温35℃以上の猛暑日が続出。東海や関東甲信の内陸部は38℃以上の危険な暑さが続く所も。熱中症警戒アラートが沖縄や九州から東北の37都府県に発表されていて、昼夜を問わず対策を。暖かい空気が蓄積体温超えの危険な暑さに今日24日は、高気圧や上空に暖かい空気が流れ込む影響で、九州から東北では最高気温が35℃以上の猛暑日になる所が多いでしょう。上空1500m付近で21℃以上の暖気が、東海か