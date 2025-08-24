アニメ『炎炎ノ消防隊』の最終章となる第3期『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールが、2026年1月からMBS・TBS・CBC“アニメイズム”枠にて放送されることが決定した。【画像】『炎炎ノ消防隊』完結記念！マイキーも描かれた『東京卍』作者からの色紙また、禍々しい炎が燃え盛る“アドラ界”を背景に、悪魔ともヒーローともとれる表情のシンラやアーサー、ショウ、ハウメアを描いた参ノ章第2クールティザービジュアルが公開された。