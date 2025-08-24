timeleszの8人体制初となるコンサートツアー『We're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 ～FAM～』が、8月24日に静岡県・エコパアリーナにて最終日を迎える。最終公演はFAMILY CLUB onlineでの生配信も決定しており、惜しくも落選してしまったファンや、まだ現地に足を運ぶまでには至っていないが、彼らのコンサートが気になるリスナーにとっては、彼らのコンサートを手軽に観