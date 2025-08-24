◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）巨人の岡本和真内野手（２９）が左肘の故障の影響を感じさせない２戦３発の固め打ちで、チームに３連勝と約２か月ぶりの貯金２をもたらした。井上温大投手（２４）が６回途中無失点で、５月２１日以来の４勝目。３位のＤｅＮＡを３・５ゲーム差に突き放した試合について、阿部慎之助監督に聞いた。＊＊＊＊＊＊―６回に中山―吉川―甲斐で本塁タッチアウトに