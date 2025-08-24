◆第１０７回全国高校野球選手権大会最終日▽決勝沖縄尚学３―１日大三（２３日・甲子園）悲願のＶには“陰の立役者”がいた。沖縄・南風原（はえばる）町の「あかみね整体」で沖縄尚学ナインのケアを担当する赤嶺義之さん（５２）だ。仕事の合間を縫って甲子園に駆けつけ「絶対に勝ってくれ」と声援を送った。比嘉監督と縁があり、約２０年前から選手のケアを務めるように。現在はメンバーのうち６人の選手を担当。優勝投