◆第１０７回全国高校野球選手権大会低反発の金属バットが導入されて２年目の夏。本塁打数は昨年の７本から１０本に増え、総得点も３０８から３４１に増加した。対応の基本は体力を増強し、振る力を向上させること。沖縄尚学は、甲子園でも継続して筋トレを行っていた。日大三の三木監督は「力負けしない練習を、１年間やってきた。芯で捉えれば、あまり変わらない。（バットの先端に）重みがあるので、逆に飛んでいく」と話す。