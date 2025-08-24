◇セ・リーグ広島2―5中日（2025年8月23日マツダ）広島は23日、中日戦（マツダ）に2―5で敗れ、借金は今季最多タイの11に膨らみ、8日ぶりに5位転落となった。敗戦の一因となったのは守備のミスだった。坂倉将吾捕手（27）が初回1死一、三塁で二盗阻止を狙った二塁送球が悪送球となって先制点を献上。打撃でも今季自己最長タイの3試合無安打だ。攻守で精彩を欠いた正捕手に新井貴浩監督（48）は「苦しいと思うけど、思い切