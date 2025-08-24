8月23日午後、静岡県側の富士山の登山道でパトロール中の警察官が、体調不良で仰向けに倒れている男性を見つけ、救助しました。 男性は山小屋の予約をせずに、前日から富士山を登る弾丸登山をしていました。 警察によりますと、8月23日午後1時20分、富士山の富士宮ルート、新7合目と6合目の中間地点で、体調を崩し、仰向けに倒れていた岐阜県安八郡に住む男性（27）を、パトロールで登山をしていた静岡県警の